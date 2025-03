"Wszystko przepięknie kwitnie", ale przyjdzie i "cierpienie"

- W marcu jak w garncu. W jednym tygodniu mamy wysokie temperatury, a w następnym może przyjść śnieżyca - mówił profesor Michał Węgrzyn, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. - Rośliny, które pojawiają się wczesną wiosną, są znakomicie przystosowane do zmiennej pogody. Tak naprawdę nic im się nie dzieje. Dla nich nie ma problemu, czy będzie plus 15 stopni, czy będzie temperatura na minusie. One to przetrwają - tłumaczył. Botanik mówił, że w krakowskim ogrodzie wszystkie wczesnowiosenne rośliny już kwitną. Są to przebiśniegi, śnieżyce wiosenne, ranniki wiosenne. - Wszystko przepięknie kwitnie - mówił.