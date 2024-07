Ważna lekcja dla młodego lisa

"Są ciekawe wszystkiego, co je otacza"

- Młode poznają aktualnie świat i są ciekawe wszystkiego, co je otacza. Dotyczy to również żab, których w tym miejscu nie brakuje. To dlatego, że obok znajduje się niewielki zbiornik wodny. Liski, a szczególnie jeden z trójki rodzeństwa był bardzo zainteresowany żabami. One jednak chyba nie miały ochoty na zaczepki, bo schowały się w błotnych szczelinach - opisywał Leśny Kawaler, autor nagrania.