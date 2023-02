Nad Warszawę nadciąga śnieżyca

Jak wyjaśniła w piątek Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w godzinach popołudniowych w Warszawie zrobi się biało. Z prognoz wynika, że opady śniegu rozpoczną się około godziny 15, kiedy to termometry pokażą około 0 stopni Celsjusza. Meteorolog przestrzega, że spadnie śnieg oraz deszcz ze śniegiem, a nawierzchnie będą śliskie i mokre.

1600 kilometrów dróg do odśnieżenia

W piątek rano stołeczni urzędnicy ostrzegli mieszkańców, że opady śniegu będą długotrwałe i momentami intensywne. Dlatego do odśnieżania ulic przygotowano ponad 300 pługów i posypywarek.

- Apeluję do kierowców, aby przepuszczali pojazdy służb oczyszczania miasta - tłumaczył Tadeusz Jaszczołt, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta. - Pługoposypywarki sprawnie wykonają swoje zadania, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i korzystnie wpłynie na utrzymanie przejezdności stołecznych dróg - dodał.

Przed służbami miejskimi niełatwe zadanie - do odśnieżenia i posypania piaskiem jest 1600 kilometrów dróg, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej, a także przystanki i chodniki o łącznej powierzchni 3,5 milionów metrów kwadratowych.

Niebezpiecznie również w nocy

Z prognoz wynika również, że wieczorem i w nocy zrobi się chłodniej, a temperatura spadnie do około -2 st. C. Opady śniegu najprawdopodobniej potrwają do późnych godzin nocnych - jak wskazują prognozy, w stolicy może napadać 10 centymetrów śniegu.