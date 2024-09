Kolejne opady mogą pogorszyć sytuację

- Jeżeli widzimy, że w ciągu tygodnia opady przekraczają 300 litrów na metr kwadratowy, to jest to duże zagrożenie - mówi Wojciechowski.

- One nie muszą być już tak duże, bo grunt jest już dosyć mocno nasączony. Natomiast jeśli one się w jakikolwiek sposób pojawią przy takim nasączonym gruncie, te osuwiska mogą się pojawić - ostrzega ekspert.

Które rejony są najbardziej zagrożone

Stare osuwiska największym niebezpieczeństwem

- Najczęściej osuwały się miejsca, na których wcześniej występowały już osuwiska. Mamy stare osuwiska - kilkusetletnie, kilkudziesięcioletnie - to są obszary najbardziej podatne. One się uaktywniają - mówi Wojciechowski i dodaje, że w Polsce ogólnie mamy ponad 100 tysięcy starych osuwisk.

- To jest bardzo duża liczba. Są to osuwiska bardzo małe - takie jednoarowe, ale także takie, które przekraczają kilometr kwadratowy, a to olbrzymia liczba. I one też się uaktywniały nie tylko teraz we wrześniu, ale także w okresach suchych - podkreśla.