Trąba wodna wirowała nad Bałtykiem. "Były ciemne chmury i zaczął tworzyć się lej"

"Zobaczyłem, jak dotknął morza"

- Byłem akurat na spacerze w tamtych okolicach - opowiada internauta. - Były ciemne chmury i zaczął tworzyć się lej. Stanąłem na plaży i obserwowałem go. Było to z bezpiecznej odległości. Zobaczyłem, jak dotknął morza, usłyszałem plusk wody. Po jakichś dwóch minutach lej się wycofał do góry, a chmury poszły w stronę Świnoujścia.