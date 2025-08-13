To był najgorętszy punkt na mapie Polski

31,9 stopni Celsjusza - taka temperatura maksymalna została zarejestrowana w środę w Polsce. W wielu punktach kraju termometry pokazały ponad 30 stopni. Nadchodzące dni mają być jeszcze gorętsze.
Jak wynika z danych udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w środę najcieplejszym punktem na mapie Polski była Legnica - termometry pokazały tam 31,9 stopnia Celsjusza.
Granica 30 stopni została osiągnięta także na innych stacjach pomiarowych na zachodzie oraz lokalnie w centrum kraju, w tym w wielu miastach wojewódzkich: Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Warszawie.
Skwar ogarnął Europę
Wysokie wartości notowano także w innych częściach Europy. W Niemczech termometry pokazywały lokalnie ponad 34 st. C, zaś we Francji wartości przekroczyły 41 st. C.
Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, środa była pierwszym z prognozowanych czterech upalnych dni w Polsce. Apogeum fali gorąca spodziewane jest na piątek, gdzie miejscami termometry mogą pokazać nawet 35-36 stopni Celsjusza.
Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock