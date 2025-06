Tak rodzą się nietoperze. Niezwykłe nagranie

Przychodzą na świat do góry nogami

Ciąża u tego gatunku trwa pięć-sześć tygodni. Jednak, co ciekawe, okres godowy nietoperzy trwa późną jesienią. W trakcie rojenia, tzw. swarmingu, dochodzi do zaplemnienia samic, a dopiero po przebudzeniu się ze snu zimowego - wiosną - rozpoczyna się proces zapłodnienia i rozwoju zarodków. Jest to mechanizm opóźniający zapłodnienie, który wykształcił się w drodze ewolucji i jest on u naszych nietoperzy nierozerwalnie związany z hibernacją.