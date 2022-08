Jelenia rodzina na spacerze przy sanatorium. "Zadziwia nas, że łania podeszła tak blisko ludzi"

Zaskakujące zachowanie

"Spoufalanie się z człowiekiem ma dla zwierząt negatywne konsekwencje"

- Zadziwia nas jednak, że łania podeszła tak blisko ludzi. Z reguły jelenie to płochliwe zwierzęta, tak jak inne kopytne, a do człowieka mógł łanię przyzwyczaić oportunizm pokarmowy. Jeśli nie jest chora, to najpewniej jest dokarmiana, co jest bardzo negatywnym zjawiskiem, gdyż szkodzi jeleniom. Przyzwyczajają się one do pożywienia zostawianego przez ludzi, co po pierwsze nie jest dla nich zdrowe, a po drugie skraca dystans człowieka do dzikiej przyrody. Spoufalanie się z człowiekiem ma dla zwierząt negatywne konsekwencje. Ludzie powinni więc przede wszystkim nie dokarmiać dzikich zwierząt, a łanię zostawić w spokoju. Jeśli nie będzie niepokojona, sama odejdzie - poinformowała.