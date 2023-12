Będzie lodowato, ale niedługo nastąpi "wielki zwrot w pogodzie"

Najbliższe dni przyniosą zachmurzenie, momentami jednak pojawią się przejaśnienia. Lokalnie spodziewać się należy również słabych opadów śniegu. Mróz się utrzyma. Sprawdź szczegóły prognozy pogody na pięć dni.

Od zachodu zbliża się do Polski układ niżowy Sani. Związany z nim front atmosferyczny obejmie zachodnie i południowe krańce kraju, niosąc z sobą słabe opady śniegu. Zimne powietrze arktyczne zacznie być delikatnie wypychane przez cieplejsze powietrze polarne. Wymiana mas powietrza nie nastąpi jednak szybko. Dopiero około 8 grudnia wielki cyklon na Atlantyku zacznie zbliżać się w stronę Europy Środkowej i zapoczątkuje wielki zwrot w pogodzie. Zakończy on cyrkulację mas powietrza z północy i zainicjuje łagodniejszą cyrkulację z zachodu. W Polsce zacznie się ocieplać od południowego zachodu. Kulminacja odwilży przypadnie na 10-11 grudnia. Wtedy na zachodzie kraju może być nawet 6-8 stopni Celsjusza.

Zachmurzenie i słabe opady śniegu

Wtorek zapowiada się pochmurnie, ale z większymi przejaśnieniami - szczególnie na północnym wschodzie. Na zachodnich krańcach kraju oraz na Podkarpaciu i w Małopolsce prognozowane są słabe opady śniegu do 1-2 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na Warmii i Podlasiu do -3 st. C w centrum kraju i do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunku południowo wschodniego. Na północy okresami może on przybrać na sile.

Duże zachmurzenie towarzyszyć nam będzie w środę. Poza wschodnią częścią kraju spodziewać się można słabych opadów śniegu do 1-2 cm. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, gdzie temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C. W centrum kraju termometry pokażą -3 st. C, a na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce) 0 st. C. Z kierunku południowo wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pochmurny będzie również czwartek. Wszędzie, poza zachodnią częścią Polski, spadnie do 1-2 cm. Temperatura maksymalna wahać się będzie od -3 st. C na Podlasiu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na zachodzie. Opadom towarzyszyć będzie słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych.

Coraz mroźniej

Piątek zapowiada się pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Najmniej termometry pokażą na Podlasiu. Tam spodziewana temperatura maksymalna to -5 st. C. W centrum kraju przewiduje się -3 st. C, a na Śląsku do 2 st. C na Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo wschodni. Okresowo może on przybrać na sile i w porywach sięgnąć 50-60 km/h.

W sobotę w kraju spodziewać można się dużego zachmurzenia. Na Pomorzu prognozowane są słabe opady śniegu i towarzyszący im marznący deszcz (do 5 l/mkw.). Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie. Tam spodziewać się można -6 st. C. W centrum kraju temperatura maksymalna sięgnie -3 st. C, a na Śląsku 0 st. C. Na ogół słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr w porywach może osiągać prędkość 50-60 km/h.

