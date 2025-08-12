Sama woda to za mało. Jak dbać o nawodnienie podczas upału?

12 sierpnia 2025, 16:02
Źródło:
PAP
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniachtvnmeteo.pl
wideo 2/2
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniachtvnmeteo.pl

Do Polski zbliża się fala upałów. Według prognoz od środy termometry w części kraju mogą pokazywać wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Takie warunki to obciążenie i wyzwanie dla naszego organizmu. Eksperci zaznaczają, że w tym czasie warto dywersyfikować źródła płynów.

PogodaDługoterminowaWeekend

Najnowsze prognozy wskazują, że fala upałów w Polsce rozpocznie się w środę i potrwa co najmniej do soboty. W części kraju termometry mogą pokazać nawet 36-37 stopni Celsjusza. Przed niebezpiecznie wysoką temperaturą ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którzy wydali alarmy meteorologiczne. W takich warunkach nasz organizm potrzebuje odpowiedniego nawodnienia.

- Każdy z nas ma indywidualne zapotrzebowanie na płyny. W ciągu dnia powinniśmy ich spożywać między 30 a 35 mililitrów na kilogram masy ciała. Ale w czasie upału to zapotrzebowanie wzrasta do 40-45 mililitrów na kilogram masy ciała. Zatem w przypadku osoby o dużej masie ciała mogą to być naprawdę spore litraże - wyjaśniła dietetyczka kliniczna Magdalena Kartasińska-Kwaśnik. Ekspertka zaznacza, że w trakcie upału może być nam trudno wypić taką ilość wody, jaką powinniśmy.

Uzupełniajmy płyny z różnych źródeł

Specjaliści radzą, by w celu zaspokojenie potrzeb naszego organizmu sięgać po różnie źródła płynów. Bardzo dobrym źródłem wody są owoce, takie jak truskawki czy arbuzy, a także warzywa, np. ogórek. Kartasińska-Kwaśnik podkreśliła jednak, że w arbuzie zawarte jest sporo cukrów prostych, co jest ważną informacją dla cukrzyków.

- W przypadku osób, które mają cukrzycę, nie rezygnowałabym z tego owocu w ogóle, ale jadłabym go na przykład jako deser, po dobrze zbilansowanym posiłku, który jest źródłem białka i węglowodanów złożonych - tłumaczyła dietetyczka.

Dobrym rozwiązaniem jest jedzenie zup, np. chłodników, sfermentowanych produktów mlecznych (jak maślanka, kefir czy jogurt) lub ich roślinnych odpowiedników czy picie koktajli owocowo-warzywnych. Wodę bardzo dobrze może zastąpić także odtłuszczone mleko, które ma wyższy indeks nawodnienia niż woda (tzw. Beverage Hydration Index). W celu nawodnienia organizmu warto sięgać także po sok pomarańczowy czy inny sok owocowy lub napoje izotoniczne, które ze względu na obecność elektrolitów również nieco lepiej nas nawadniają.

- W upały bardzo dobrze sprawdzają się lemoniady i domowej roboty mrożone herbaty, na przykład rooibos z trawą cytrynową, herbata rumiankowa czy zielona z dodatkiem listków świeżej mięty, z kawałkami cytrusów, czy innych owoców - wymieniła ekspertka.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniachtvnmeteo.pl

Kawa, herbata i alkohol

Zdaniem Magdaleny Kartasińskiej-Kwaśnik nie powinniśmy brać dosłownie stwierdzenia, że czarna herbata i kawa odwadniają. Oba produkty pobudzają diurezę, czyli proces wydalania moczu przez nerki. Ekspertka tłumaczyła, że nie wpływa to negatywnie na nasze ogólne nawodnienie, choć wspomniane napoje mają nieco niższy indeks nawodnienia w porównaniu z wodą.

- Dlatego nie musimy rezygnować z kawy i herbaty w upały, jeżeli lubimy te napoje. Natomiast faktycznie lepiej jest zastąpić kolejną filiżankę kawy innymi płynami dającymi pobudzenie i orzeźwienie, albo porcją owoców - zaznaczyła specjalistka. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku alkoholu, który działa odwadniająco.

- Szczególnie w upały warto go ograniczyć, a nawet wyeliminować, żeby zadbać o swoje nawodnienie i bezpieczeństwo – tłumaczyła Kartasińska-Kwaśnik. W jej ocenie wyjątkiem jest tutaj piwo bezalkoholowe, ponieważ zawiera porcję elektrolitów oraz witaminy z grupy B.

Ekspertka podsumowała, że na pewno podczas upałów podstawowym napojem jest woda. Ale warto wówczas sięgać po wodę wysoko zmineralizowaną, która zawiera trochę więcej elektrolitów, na przykład sodu, magnezu czy wapnia, które my wraz z potem tracimy.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:fw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Upałpogoda
Pozostałe wiadomości

W tym tygodniu Polskę nawiedzi fala upałów. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed spiekotą.

Pomarańczowe alarmy w części kraju. IMGW ostrzega

Pomarańczowe alarmy w części kraju. IMGW ostrzega

12 sierpnia 2025, 6:20
Aktualizacja: 12 sierpnia 2025, 13:13
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Nadchodząca fala upałów, która w ostatnich dniach spowodowała w Europie rekordowe temperatury powietrza, już jutro dotrze do Polski. W czwartek upał zacznie się zbliżać do Polski, by w piątek osiągnąć apogeum. Meteorolodzy nie wykluczają wydania ostrzeżeń przed upałem najwyższego stopnia.

Nadciąga skwar. Tak gorąco w tym roku jeszcze nie było

Nadciąga skwar. Tak gorąco w tym roku jeszcze nie było

12 sierpnia 2025, 14:59
Źródło:
tvnmeteo.pl

Grupa naukowców, pracująca na Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, odkryła ciało zaginionego w 1959 roku brytyjskiego badacza. Analiza DNA wykazała, że to Dennis "Tink" Bell, który zaginął w wieku 25 lat podczas ekspedycji na Antarktydzie. Oprócz ludzkich szczątków znaleziono także różne przedmioty, w tym zegarek, radio oraz fajkę.

Odnaleźli szczątki badacza. Zaginął ponad 60 lat temu

Odnaleźli szczątki badacza. Zaginął ponad 60 lat temu

12 sierpnia 2025, 12:37
Źródło:
BBC, PAP, Arctowski Polish Antarctic Station

Na greckiej wyspie Zakynthos wybuchł pożar. Z żywiołem walczą strażacy. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania unoszącego się nad wyspą dymu i szalejącego ognia.

Pożar na popularnej greckiej wyspie

Pożar na popularnej greckiej wyspie

12 sierpnia 2025, 10:19
Źródło:
protothema.gr, Kontakt24

Amerykańscy meteorolodzy z uwagą przyglądają się tropikalnej burzy Erin, która uformowała się nad wschodnimi regionami Oceanu Atlantyckiego. Zdaniem ekspertów żywioł w najbliższych dniach wzmocni się i może stać się pierwszym huraganem w tym sezonie atlantyckim. Żywioł pod koniec tygodnia ma dotrzeć nad Karaiby.

To może być pierwszy huragan w tym roku

To może być pierwszy huragan w tym roku

12 sierpnia 2025, 13:51
Źródło:
CNN

Spektakularne uderzenie pioruna w pobliżu autostrady zostało uchwycone przez kamerę samochodową. Do zdarzenia doszło w amerykańskim miasteczku Mount Pleasant w Karolinie Południowej.

Piorun uderzył w pobliżu jadących samochodów. Zobacz nagranie

Piorun uderzył w pobliżu jadących samochodów. Zobacz nagranie

12 sierpnia 2025, 11:19
Źródło:
Reuters, Queen City News

W Hiszpanii trwa walka z pożarami. Z powodu zagrożenia ewakuowano ponad dwa tysiące osób. Jedna osoba zmarła w wyniku pożaru w podmadryckiej miejscowości Tres Cantos.

Hiszpania w ogniu. Nie żyje jedna osoba, tysiące zostało ewakuowanych

Hiszpania w ogniu. Nie żyje jedna osoba, tysiące zostało ewakuowanych

12 sierpnia 2025, 12:00
Źródło:
Reuters, PAP

Temperatura mórz u wybrzeży Wielkiej Brytanii jest rekordowo wysoka. W wodach pojawiły się nowe gatunki - ośmiornice, tuńczyki i meduzy. Bryce Stewart, naukowiec z Marine Biological Association w Plymouth uważa, że ekosystem jest w fazie zmian.

Rekordowo ciepłe wody. Pojawiły się nowe gatunki

Rekordowo ciepłe wody. Pojawiły się nowe gatunki

12 sierpnia 2025, 9:13
Źródło:
PAP, BBC

We wtorkowy poranek mogliśmy podziwiać na niebie fascynujące zjawisko - koniunkcję Wenus i Jowisza. Jak przekazał Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach", taka bliska koniunkcja "zdarza się raz na 24 lata".

Spotkanie Jowisza z Wenus. Koniunkcja na Waszych zdjęciach

Spotkanie Jowisza z Wenus. Koniunkcja na Waszych zdjęciach

11 sierpnia 2025, 11:50
Aktualizacja: 12 sierpnia 2025, 7:10
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Time And Date, tvnmeteo.pl, "Z głową w gwiazdach"

Pogoda na dziś. Wtorek 12.08 w większości Polski będzie słoneczny i ciepły. Nawet jeśli gdzieś pokażą się chmury, to nie powinno z nich padać. W całym kraju odczujemy komfort termiczny i korzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na dziś - wtorek 12.08. Czeka nas przyjemny letni dzień

Pogoda na dziś - wtorek 12.08. Czeka nas przyjemny letni dzień

12 sierpnia 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

W poniedziałek strażacy walczą z pożarem roślinności na wybrzeżu Chorwacji. Ogień pojawił się w pobliżu miejscowości turystycznych. Z pożarami zmagają się także inne kraje na Bałkanach.

Ogień blisko kurortów na wybrzeżu Chorwacji

Ogień blisko kurortów na wybrzeżu Chorwacji

11 sierpnia 2025, 20:54
Źródło:
Reuters

W niedzielną noc miasto Meksyk nawiedziła potężna burza. Deszcz zalał między innymi międzynarodowy port lotniczy, który został wyłączony z użytku na kilka godzin. Część lotów została przekierowana na inne lotniska.

Woda lała się z sufitu. Lotnisko stanęło

Woda lała się z sufitu. Lotnisko stanęło

11 sierpnia 2025, 21:32
Źródło:
Reuters, milenio.com

Z powodu upałów w Iraku doszło do poważnej awarii sieci energetycznej. Dotknęła ona między innymi prowincję, do której z powodu uroczystości religijnych ściągają miliony pielgrzymów. Główny producent energii w kraju zaczął stopniowo przywracać dostęp do prądu.

50-stopniowe upały doprowadziły do poważnej awarii

50-stopniowe upały doprowadziły do poważnej awarii

11 sierpnia 2025, 18:42
Źródło:
PAP, Reuters

Do szpitala w Rzymie trafił czterolatek, który został znaleziony nieprzytomny w samochodzie zaparkowanym na słońcu. Jego życia nie udało się uratować. To kolejna ofiara tegorocznych upałów we Włoszech.

Upały we Włoszech. Zmarł czterolatek

Upały we Włoszech. Zmarł czterolatek

11 sierpnia 2025, 17:01
Źródło:
PAP, ansa.it

W północno-zachodniej hiszpańskiej wspólnocie autonomicznej Kastylia i Leon wybuchło kilkanaście pożarów lasów. W niedzielę pojawiły się ogniste wiry, które utrudniły walkę z żywiołem. Władze ewakuowały setki mieszkańców.

Ogniste wiry strawiły wiekowe kasztanowce

Ogniste wiry strawiły wiekowe kasztanowce

11 sierpnia 2025, 7:50
Aktualizacja: 11 sierpnia 2025, 15:40
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters, El Pais

Silne burze, które przetoczyły się przez wschodnią część Nebraski, spowodowały poważne zniszczenia i śmierć jednej osoby. W wyniku porywistego wiatru uszkodzone zostały budynki więzienia stanowego w Lincoln, kilkuset osadzonych trzeba było ewakuować.

Wiatr zerwał dach więzienia. Nagranie

Wiatr zerwał dach więzienia. Nagranie

11 sierpnia 2025, 12:37
Źródło:
Reuters, BBC, The Guardian

Południową Japonię nawiedziły ulewne deszcze. W wyniku opadów doszło do powodzi i osunięć ziemi. Z powodu gwałtownej aury na wyspie Kiusiu zawieszono kursowanie pociągów.

Rekordowe opady. Wstrzymano kursowanie szybkich pociągów

Rekordowe opady. Wstrzymano kursowanie szybkich pociągów

11 sierpnia 2025, 13:26
Źródło:
Reuters, NHK, The Japan Times

W najbliższych dniach czekają nas iście afrykańskie upały. Najgoręcej będzie w czasie długiego weekendu. Sprawdź autorską, długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogoda na 16 dni: przed nami fala afrykańskich upałów

Pogoda na 16 dni: przed nami fala afrykańskich upałów

10 sierpnia 2025, 13:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Francja przygotowuje się na apogeum trwającej fali upałów. W poniedziałek w części kraju termometry pokażą ponad 40 stopni Celsjusza. 41 departamentów zostało objętych pomarańczowymi ostrzeżeniami przed skwarem.

Apogeum upałów. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

Apogeum upałów. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

11 sierpnia 2025, 9:37
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

W niedzielę zachodnią Turcję nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,1. W jego wyniku jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Lokalne media podały, że wstrząsy były odczuwalne w wielu prowincjach, a także w Stambule.

Trzęsienie ziemi w Turcji. Ofiara śmiertelna, wielu rannych

Trzęsienie ziemi w Turcji. Ofiara śmiertelna, wielu rannych

10 sierpnia 2025, 19:28
Aktualizacja: 11 sierpnia 2025, 11:15
Aktualizacja:
Źródło:
Reuters, CNN Turk, PAP, BBC

Pożar wybuchł na terenie wzgórza Arthur's Seat położonego w centrum Edynburga. Nad miastem unosił się gęsty, duszący dym. Policja apeluje do mieszkańców i turystów o unikanie tego miejsca.

Płonęło jedno z najpopularniejszych miejsc w Edynburgu

Płonęło jedno z najpopularniejszych miejsc w Edynburgu

11 sierpnia 2025, 10:54
Źródło:
Reuters, BBC

Etna wybuchła w niedzielę, wysyłając w powietrze ogromne ilości dymu. Na wysokości 3000 metrów doszło do otwarcia się szczeliny, z której wypłynęła lawa. Lokalne służby monitorują aktywność najwyższego wulkanu w Europie.

Kłęby dymu nad wulkanem. Etna znów przypomina o sobie

Kłęby dymu nad wulkanem. Etna znów przypomina o sobie

11 sierpnia 2025, 8:33
Źródło:
Reuters, corriere.it

W niedzielę pogoda w Polsce była niespokojna. W części kraju pojawiały się burze, którym towarzyszyły opady i silny wiatr. Szczególnie groźnie było w podlaskiej Sokółce, gdzie padał intensywny deszcz oraz sypało gradem. Straż interweniowała kilkadziesiąt razy.

Groźna pogoda w niedzielę. Nawałnica na Podlasiu

Groźna pogoda w niedzielę. Nawałnica na Podlasiu

10 sierpnia 2025, 16:36
Źródło:
tvnmeteo.pl, TVN24

Stan Wisconsin nawiedziła powódź błyskawiczna. Żywioł wymusił wcześniejsze zakończenie lokalnego jarmarku i zalał miejscowe lotnisko. Tysiące okolicznych mieszkańców straciło dostęp do prądu.

Powódź błyskawiczna zalała jarmark

Powódź błyskawiczna zalała jarmark

10 sierpnia 2025, 18:27
Źródło:
tmj4.com, CNN

Na szlaku turystycznym w rejonie miejscowości Pamyra w Wisconsin doszło do groźnego zdarzenia. Mężczyzna został ranny w wyniku uderzenia pioruna. Na miejsce wezwano służby. Poszkodowany potrzebował dodatkowej opieki medycznej.

Piorun ranił turystę na szlaku

Piorun ranił turystę na szlaku

10 sierpnia 2025, 21:17
Źródło:
cbs58.com, CNN, WMTV15

Z prywatnego zoo pod Pragą uciekł lew. Zranił opiekuna i rzucił się na wezwanych na miejsce funkcjonariuszy. Policja nie miała innego wyjścia - musiała zwierzę zastrzelić. Jak piszą lokalne media, ogród zoologiczny budzi kontrowersje od wielu lat, bo podobne ucieczki już się zdarzały.

Lew uciekł z prywatnego zoo, zwierzę zastrzelono

Lew uciekł z prywatnego zoo, zwierzę zastrzelono

10 sierpnia 2025, 15:31
Źródło:
PAP, ct24.ceskatelevize.cz

Pożar trawi zbocze Wezuwiusza. Jak donoszą włoskie media, ogień pochłonął kilkaset hektarów roślinności i zmusił mieszkańców okolicznych terenów do przygotowania się do ewakuacji. Pożar ma fatalne skutki dla środowiska naturalnego i turystyki.

Pożar szaleje na zboczach Wezuwiusza. Do pomocy wezwano wojsko

Pożar szaleje na zboczach Wezuwiusza. Do pomocy wezwano wojsko

9 sierpnia 2025, 9:47
Aktualizacja: 10 sierpnia 2025, 12:17
Aktualizacja:
Źródło:
Reuters, virgilio.it, PAP, ansa.it, adnkronos.com

Wszyscy czekali na ten moment z zapartym tchem. Transmisja w internecie przyciągnęła tysiące osób, śledzących każdą sekundę - w końcu nikt nie wiedział, kiedy nastąpi kulminacyjny moment. W komentarzach wiele osób przyznało, że trudno było im się oderwać nawet na chwilę. Opis ten nie dotyczy ekscytującego wydarzenia sportowego, a kwitnienia pewnej wyjątkowej rośliny.

Nie tylko dziwidło. Te roślinne dziwolągi też zobaczysz w Polsce

Nie tylko dziwidło. Te roślinne dziwolągi też zobaczysz w Polsce

9 sierpnia 2025, 17:27
Źródło:
TVN24+

Tegoroczny lipiec był najgorętszym miesiącem w Turcji od ponad pół wieku - poinformowało tureckie ministerstwo środowiska. Rekordowe wartości na termometrach odnotowano na 66 stacja meteorologicznych w całym kraju.

Rekordowy lipiec w Turcji. Tak gorąco nie było od 55 lat

Rekordowy lipiec w Turcji. Tak gorąco nie było od 55 lat

10 sierpnia 2025, 7:48
Źródło:
PAP, Daily Sabah