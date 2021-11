Pogoda w Beskidach. W partiach szczytowych możliwe oblodzenia

- Rano przy schronisku na Hali Miziowej był -1 stopień Celsjusza, na Klimczoku zero, a na Markowych Szczawinach 1 st. C. W Szczyrku temperatura wynosiła 4 st. C. O godzinie 8 zachmurzenie było niemal pełne. Widoczność bardzo dobra. Bezwietrznie. Warunki turystyczne są na ogół dobre, ale mogą wystąpić oblodzenia w partiach szczytowych najwyższych gór - powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR ze stacji w Szczyrku.