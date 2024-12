Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia zapowiada się przeważnie pochmurno, a w niektórych regionach słabo popada deszcz. Termometry pokażą od 0 do 8 stopni.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza w rejonie Podkarpacia, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.