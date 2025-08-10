Groźna pogoda w niedzielę. Nawałnica na Podlasiu

W niedzielę pogoda w Polsce jest niespokojna. W części kraju pojawiają się burze, którym towarzyszą opady i silny wiatr. Szczególnie groźnie było w podlaskiej Sokółce, gdzie padał intensywny deszcz oraz sypało gradem. Straż interweniowała kilkadziesiąt razy.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nad Polską od rana przechodzą burze, w niektórych miejscach mają gwałtowny przebieg. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed niesprzyjającą pogodą, a osoby przebywające w części Małopolski i na Podkarpaciu otrzymały alert RCB.

Nawałnica z gradem w Sokółce

Szczególnie groźna pogoda nawiedziła część województwa podlaskiego. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 młodszy brygadzista Dariusz Greś, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, w Sokółce około godziny 15.30 przeszła nawałnica z gradem.

Miejscowa jednostka straży pożarnej otrzymała około 50 zgłoszeń, ale wciąż napływały kolejne. Zdecydowana większość z nich dotyczyła zalanych piwnic i niżej położonych terenów. Odnotowano też połamane drzewa i konary.

Opady gradu w Sokółce Michał Kuziuta

To, jak silnie padał grad, widać na poniższym nagraniu:

Potężny grad. Kraśniany k. Sokółki (woj. podlaskie) Dominika Jurczewska

Zalania po ulewie w Sokółce Sylwia Biziuk-Romanik

Niebezpiecznie było także w położonej niedaleko wsi Drahle, gdzie także spadł grad.

Gwałtowna pogoda na Warmii i Mazurach

Ponadto groźna pogoda nawiedziła wieś Sampława w województwie warmińsko-mazurskim. Na poniższym wideo można zobaczyć, jak wyglądała tam burza z nawalnym deszczem.

Burza z nawalnym deszczem. Sampława, woj. warmińsko-mazurskie- Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Marta Gemba

Autorka/Autor:kp/dd

Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24