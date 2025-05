"Nowy klimat to jest właśnie klimat kontrastów"

"Jest tak zimno, bo jest tak ciepło"

- Proszę pamiętać, że jest tak zimno, bo jest tak ciepło. To jest trochę nieintuicyjne, dlatego, że w klimacie mówimy o kolejnych rekordach - przekazał. - Mieliśmy w styczniu temperatury ponad 20 stopni Celsjusza na plusie, czyli prawie lato, a parę tygodni później w lutym spadki do -20. To właśnie takie gwałtowne zmiany powodują, że rośliny już chciałyby się rozwijać - dodał.

Gdzie podziało się ciepło?

- Wir, który obiega naszą planetę, trzyma zimne powietrze na północy i pozwala w ten sposób ciepłemu powietrzu dotrzeć do naszych szerokości geograficznych - powiedział. - W momencie, kiedy w Arktyce robi się za ciepło, a (...) jest to region, który ociepla się czterokrotnie szybciej niż cała planeta, te podmuchy zwalniają. To oznacza, że w rzece powietrza zaczynają się robić meandry, a zamiast płynąć równoleżnikowo, powietrze z północy potrafi dotrzeć właśnie bardzo daleko na południe, przynosząc gwałtowne ochłodzenia. Kilka dni, parę tygodni później potrafi docierać do nas bardzo gorące powietrze, przynosząc bardzo wysokie temperatury - tłumaczył.