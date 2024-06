Nieprzejezdne drogi, zalane piwnice i posesje. Ulewy w Polsce

Intensywne opady deszczu występują w południowej części Polski. Szczególnie trudna sytuacja jest w powiecie bielskim i w Bielsku-Białej. Tam doszło do zalań i podtopień.

Szczególnie trudna sytuacja panuje w powiecie bielskim (woj. śląskie). W ciągu ostatnich sześciu godzin w Bielsku-Białej spadły 92 litry wody na metr kwadratowy - podała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Takie opady spowodowały, że doszło do podtopień i zalań.

Zalania w powiecie bielskim

Nieprzejezdne drogi, zalane piwnice, posesje i samochody - to skutki gwałtownych ulew, które we wtorek rano przeszły w powiecie bielskim. Do 7 rano strażacy odnotowali tam kilkaset interwencji, w całym województwie - ponad 740. - Najwięcej interwencji było na terenie Bielska-Białej, Kóz, gminy Jasienica i Jaworza. Przez cały czas intensywnie pada - powiedziała po godz. 7 mł. bryg. Patrycja Pokrzywa z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Jak dodała, najwięcej zgłoszeń dotyczy lokalnych podtopień i wypompowywania wody z zalanych piwnic. Nieprzejezdnych jest wiele dróg. Rzeczniczka śląskiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska przekazała, że w związku w gwałtownymi opadami i burzami od północy w całym regionie odnotowano ponad 740 zdarzeń, związanych głównie z wypompowywaniem wody.