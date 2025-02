Jest nowe okienko deorbitacyjne dla rakiety Electron, która przeleci dziś nad Polską

W środę tuż nad ranem doszło do deorbitacji rakiety Falcon 9 firmy Space X, a jej szczątki weszły w atmosferę nad Polską, co potwierdziła Polska Agencja Kosmiczna. Zjawisko można było zaobserwować na niebie - przypominało deszcz meteorów. Od tego czasu w Polsce znajdywane są niezidentyfikowane obiekty, które mają być częścią maszyny.

O wiele lżejszy i mniejszy od Falcona

Czy dzisiejszy przelot rakiety Electron stwarza podobne zagrożenie? Jak przekazał Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach", obiekt, który ma wejść w atmosferę, to drugi stopień rakiety Electron amerykańskiej firmy Rocket Lab, która jest zdolna wynieść 300-kilogramowy ładunek na niską orbitę okołoziemską. Autor bloga podkreślił, że jest to rakieta przeznaczona do wynoszenia na orbitę małych satelitów, a sama masa drugiego stopnia wynosi 250 kilogramów, jego średnica zaś to ok. 1,2 metra.