Gdzie jest burza? Pojawiają się pierwsze wyładowania
Gdzie jest burza? W niedzielę 10.08 jeszcze przed południem zaczęło grzmieć w części kraju. Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszą opady deszczu i silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w Polsce w tvnmeteo.pl.
Jak poinformowała około godziny 11.45 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w Polsce pojawiają się burze.
Nad Polską przemieszcza się umiarkowanie aktywny chłodny front związany z niżem znad Morza Norweskiego. Front pchany jest przez napierające od zachodu chłodne masy powietrza polarnego, stąd chmury mocno się kłębią nad północną, środkową i wschodnią Polską.
Gdzie jest burza?
Obecnie grzmi w województwie warmińsko-mazurskim, w rejonie miast Giżycko, Węgorzewo, Gołdap. Zjawiska idą na północny wschód w kierunku Wiżajn.
Burze są umiarkowane, towarzyszą im opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-70 kilometrów na godzinę.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia przed upałem i burzami.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock