Dodaj to do wody, którą pijesz podczas upałów

Jak skutecznie nawadniać się w upały? Według kardiologa Tadeusza Zębika ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na to, ile wody pijemy, ale także na uzupełnianie elektrolitów. Lekarz przypomniał, że chociaż słoneczna pogoda zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, powinniśmy zachować rozwagę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałem. Miejscami będą one w mocy do niedzielnego wieczora. O godzinie 12 w większości kraju temperatura przekroczyła 20 stopni Celsjusza, a w Kozienicach termometry pokazały 31,4 st. C.

Woda z odrobiną soli

Upały stanowią spore obciążenie dla organizmu. Gdy dookoła panują wysokie temperatury, należy pamiętać, aby regularnie nawadniać swój organizm. Ordynator oddziału kardiologii Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach dr Tadeusz Zębik wyjaśnił, że picie samej wody może jednak nie wystarczyć.

- W czasie upałów powinniśmy się dopajać. Nie dopajamy się czystą wodą, herbatą, tylko dopajamy się płynami wieloelektrolitowymi. Najprostszą metoda jest taka, że do szklanki wody, czy do co drugiej szklanki wody, wrzucamy szczyptę soli, rozpuszczamy ją i wypijamy - powiedział.

Aby nie doszło do przegrzania, ludzki organizm włącza swoje mechanizmy obronne. Jednym z nich jest pocenie, a żeby do niego doszło muszą się rozszerzyć naczynia krwionośne. "Woda z osocza odparuje i zabierze nadmiar ciepła, ale to spowoduje, że stopniowo się coraz bardziej odwadniamy. Dlatego takim ważnym elementem, żeby przetrwać te upały, jest regularne picie" - tłumaczył ekspert.

Lekarz przypomniał, że najważniejszym elementem, który reguluje pracę serca, jest potas, a wraz z potem tracimy ogromne ilości tego pierwiastka. To może spowodować lub nasilić już istniejące zaburzenia rytmu serca.

"Jesteśmy organizmami stałocieplnymi"

Zadbanie o nawodnienie to tylko jeden aspekt dbania o siebie podczas fali upałów. Należy także unikać spędzania czasu na świeżym powietrzu w godzinach 12-16, kiedy to temperatura jest najwyższa. Aktywność fizyczną na dworze ograniczyć do godzin porannych lub wieczornych.

- Słoneczna pogoda, zwłaszcza bardzo duże upały nas wszystkich cieszą, ale nie możemy z tym przesadzać. Jesteśmy organizmami stałocieplnymi i bardzo wysokie temperatury powodują to, że nasz organizm się przegrzewa - wyjaśnił ekspert.

Jak przetrwać upały? PAP/DPA/Ziemienowicz Adam, Maciej Zieliński, Maria Samczuk

Autorka/Autor:as

Źródło: PAP