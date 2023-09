Od uderzenia pioruna zapaliło się poddasze budynku. Interwencje po burzach

Uszkodzony dach na Śląsku

W miejscowości Rększowice, położonej w powiecie częstochowskim, na skutek uderzenia pioruna w budynek inwentarski doszło do jego pożaru. Spaleniu uległ cały budynek.

Interwencje na Opolszczyźnie

W powiecie strzeleckim strażacy zostali wezwani do kobiety, która wjechała samochodem osobowym w ogromną kałużę. Pojazd zgasł, a uwięziona w nim kobieta została uwolniona przez ratowników.

Pod Brzegiem przewrócone drzewo zablokowało część drogi do Opola, a konar drzewa uszkodził szybę samochodu osobowego. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. W powiecie kluczborskim wiatr zerwał blaszane pokrycie dachu na budynku gospodarczym.

W Wielkopolsce piorun uderzył w budynek

Jak powiedział dyżurny wielkopolskich strażaków, w związku z burzami przechodzącymi nad Wielkopolską - do godzin wieczornych w środę - w całym regionie odebrano około 70 zgłoszeń. Dyżurny wskazał, że interwencje dotyczyły głównie powalonych drzew i lokalnych podtopień. Do poważniejszego zdarzenia doszło w środę przed południem w miejscowości Jeziory Małe w powiecie średzkim. Jak powiedział dyżurny, "doszło tam do pożaru poddasza budynku jednorodzinnego od uderzenia piorunem". W zdarzeniu tym nie było osób poszkodowanych.