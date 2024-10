Bocian został na zimę w Ostrołęce. "Dużo ryzykuje"

Do redakcji Konkakt24 trafiły zdjęcia bociana spacerującego po mazowieckiej Ostrołęce. Eksperci zauważają, że zmieniający się w Polsce klimat sprawia, że niektóre ptaki rezygnują z podróży do cieplejszych krajów. Bocian z Ostrołęki może być jednym z nich.

Zdjęcia oraz nagranie samotnego bociana otrzymaliśmy na Kontakt24 od pani Anety. Autorka zauważyła go na spacerze, na który wybrała się z dziećmi.

- Wychodzimy, a tutaj bocian. Słyszałam już o nim wcześniej. Mój partner widuje go codziennie w drodze na basen. Wygląda na zdrowego. Normalnie sobie spaceruje. Nie jest płochliwy, raczej przyjazny. Przy mnie kobieta wysypywała mu coś do jedzenia. Zjadł w moment - opisuje Pani Aneta.

- Co roku dostajemy zgłoszenia o takich ptakach. Zdarza się, że są one bardzo mocno osłabione, bądź też w jakiś sposób ranne i w naturalny sposób nie mogą podjąć trudu wędrówkowego. Natomiast coraz częściej obserwujemy ptaki, bociany, które nie odlatują i to pomimo tego, że są zdrowe i silne - mówi w rozmowie z tvnmeteo.pl Monika Klimowicz-Kominowska, rzeczniczka Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.