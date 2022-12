Śniegu spadło tyle, że nawet pług nie mógł sobie z nim poradzić

Zimowa aura sparaliżowała powiat bartoszycki, gdzie we wtorek nieprzejezdne były drogi, zamknięto też niektóre szkoły. W środę nauczyciele i uczniowie powrócili do placówek edukacyjnych, jednak nie we wsi Bezledy. Tam w środę wciąż zamknięta była szkoła podstawowa.

Chociaż kalendarzowa zima jeszcze się nie rozpoczęła, to już o sobie przypomniała mieszkańcom Warmii i Mazur , które zostały zasypane śniegiem. We wtorek część dróg w powiecie bartoszyckim była z tego powodu nieprzejezdna, zamknięto też szkoły.

- We wtorek w wielu miejscowościach do szkół nie można było dojechać, dlatego też zostały zamknięte. Nie mogli pojawić się w nich ani uczniowie, ani nauczyciele - mówiła w środę po południu reporterka TVN24 Anna Maria Kowalewska.

W środę, kiedy większość dróg wreszcie została odśnieżona, do placówek edukacyjnych powrócili uczniowie i nauczyciele. Jednak nie wszędzie tak się stało. We wsi Bezledy wciąż zamknięta pozostaje szkoła podstawowa. - Uczniowie czy pracownicy do tej szkoły nie mogli dojechać - mówiła Reporterka. Dodała, że nawet pług nie poradził sobie z taką ilością śniegu i wpadł do rowu.