Aura zachęca do górskich wycieczek. Na szlakach może być jednak niebezpiecznie

Pogoda zachęca do wypadów w góry, ale turyści powinni zachować ostrożność. W Tatrach w wyższych partiach szlaki są oblodzone i ośnieżone. Miejscami może być ślisko. Ratownicy apelują o rozsądne planowanie wycieczek - zmrok zapada coraz wcześniej.

W opublikowanym w sobotę komunikacie Tatrzański Park Narodowy przekazał, że chociaż pogoda zachęca do górskich wycieczek, w Tatrach powyżej górnej granicy lasu warunki turystyczne są trudne. Na północnych stokach i w miejscach zacienionych, w żlebach, szlaki pokryte są lodem oraz cienką warstwą śniegu.

Planujmy wyprawy rozsądnie

Podczas wycieczek należy zachować szczególną ostrożność przechodząc m.in. koło wodospadu Siklawa czy w rejonie Morskiego Oka, ponieważ na kamieniach jest bardzo ślisko, szczególnie w godzinach porannych. W weekend utrudnienia mogą wystąpić w miejscach, gdzie szlaki wyposażone są w łańcuchy, ponieważ przy dużym ruchu turystycznym tworzą się tam kolejki oczekujących do wejścia na szczyt.

TPN przypomniał, że zgodnie z przepisami po szlakach można poruszać się od świtu do zmierzchu. Dni są teraz coraz krótsze, dlatego wycieczki w góry należy planować tak, aby wrócić przed zmrokiem. Warto również pamiętać, że wysokogórskie przejścia graniczne ze Słowacją będą otwarte do 31 października. Nasi południowi sąsiedzi, jak co roku, na okres zimowy zamykają niektóre szlaki turystyczne z uwagi na ochronę przyrody i bezpieczeństwo.