Apel do turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym

Władze Tatrzańskiego Park Narodowego (TPN) apelują do turystów o zabieranie śmieci ze szlaków. W czasie wtorkowej akcji sprzątania Doliny ku Dziurze zebrano ponad trzy kilogramy odpadków. Według parku to alarmująca ilość, biorąc pod uwagę, że szlak ma niespełna kilometr długości.

"Wniosłeś? Znieś. Każdy papierek, butelka czy chusteczka powinny trafić z powrotem do plecaka, a nie pozostać w lesie" - napisały władze parku w mediach społecznościowych. Przy tatrzańskich szlakach nie ma koszy na śmieci - to świadoma decyzja mająca chronić dziką przyrodę. Odpadki przyciągają zwierzęta, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Małe ssaki i owady uwięzione w butelkach giną, a większe zwierzęta, przyzwyczajone do łatwego pokarmu, tracą naturalne instynkty, narażając się na śmierć głodową lub atak drapieżników - uzasadniają władze parku.