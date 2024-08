Sztorm na Bałtyku. Bardzo trudne warunki do żeglowania

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przez sztormem na Bałtyku. Wiatr ma wiać w porywach do 9 stopni w skali Beauforta, czyli przekraczać 80 kilometrów na godzinę. Warunki do żeglowania będą bardzo trudne.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed sztormem w Bałtyku Południowo-Wschodnim. Alarmy drugiego stopnia zostały wydane dla części wschodniej strefy brzegowej, czyli dla obszaru od Latarni Rozewie do wschodniej granicy państwa.

"Dziś i jutro na Bałtyku sztorm. Będzie wiał zachodni wiatr o sile 6 do 7 w skali Beauforta, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta" - poinformował w sobotę w mediach społecznościowych IMGW. Oznacza to, że porywy wiatru mogą osiągać prędkość 76-87 kilometrów na godzinę.