Strefy opadów wędrują nad Polską. Gdzie pada śnieg

W wielu regionach Polski zrobiło się biało, a śnieg cały czas sypie. W niektórych miejscach pokrywa śnieżna wzrosła do około 20-30 centymetrów. Sprawdź, gdzie występują opady.

Strefa opadów przesuwa się w kierunku Białegostoku. Na termometrach widać ujemne wartości, zarówno powietrza, jak i lokalnie nawierzchni dróg i chodników, przez co warunki do podróżowania są bardzo trudne. Synoptyk tvnmeteo.pl ostrzega przed możliwymi oblodzeniami. Śnieg pada również na Pomorzu. Tam już miejscami pokrywa śnieżna wzrosła do około 20-30 centymetrów.