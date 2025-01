Śnieg i sztorm. Dużo się dzieje w pogodzie nad Bałtykiem

Najtrudniejsze warunki występują obecnie na Pomorzu, gdzie porywy wiatru sięgają 95 km/h. W kilku powiatach województw zachodniopomorskiego i pomorskiego obowiązują pomarańczowe alarmy IMGW. Do osób przebywających w tych regionach został także wysłany alert RCB .

Ostrzeżenia przed sztormem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia przed sztormem na Morzu Bałtyckim. W Bałtyku południowo-wschodnim prognozowany jest wiatr o skali od 6 do 7 stopni w skali Beauforta, wzrastający do 7-9 stopni, w porywach do 10 stopni. Możliwe są także przelotne opady deszczu ze śniegiem oraz burze.