Turniej Czterech Skoczni w Innsbrucku. Jaka będzie pogoda

Pogoda na skoki narciarskie. Turniej Czterech Skoczni w Innsbrucku

Na poniedziałek zaplanowane są kwalifikacje. Przed południem będzie pochmurno, natomiast w godzinach popołudniowych się wypogodzi. Temperatura o godzinie 10 wyniesie 5 stopni Celsjusza, a o godz. 16 wzrośnie do 9 st. C. Wiatr początkowo powieje ze średnią prędkością od 1 do 6 metrów na sekundę, a następnie do 2-9 m/s, z kierunku północno-wschodniego.