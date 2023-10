Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki

Pogoda na Wszystkich Świętych 2023

1 listopada w tym roku wypada w środę. Na obszarze całej Polski będzie pochmurno z opadami deszczu, choć niebo będzie się też przejaśniać. Temperatura w większości kraju będzie wyrównana. W najcieplejszej chwili dnia termometry wskażą od 10 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, przez 11 st. C na północnym wschodzie oraz w centrum, 12 st. C na Dolnym Śląsku, do 14 st.. C w rejonie Podkarpacia.