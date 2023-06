Polska jednym z chłodniejszych miejsc w Europie. Przy gruncie odnotowano -5 stopni

Wyż Xamara, który ciągnie się od Atlantyku aż po Europę Środkową, sprawia, że napływa do Polski zimne powietrze. Temperatura przy gruncie spadła minionej nocy miejscami do -5 stopni Celsjusza. - To bardzo zimna, jak na czerwiec, pogoda - powiedział "We wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znalazła się już pod wpływem wyżu Xamara z centrum ulokowanym w sobotę nad północną Polska, nad Pomorzem - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że kraj jest po przejściu frontu chłodnego, który zaznaczył się minionej doby wzrostem zachmurzenia, ale przede wszystkim napływem zimnego powietrza polarnego z północy.

- Jesteśmy dzisiaj o poranku jednym z chłodniejszych krajów na kontynencie - powiedział "We wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. Na poniższej mapie widać, że w sobotni poranek najzimniej było, oprócz Polski, na Litwie, Białorusi, w Rosji i Skandynawii. - To bardzo zimna, jak na czerwiec, pogoda. Temperatura spadła nocą nawet poniżej zera - zauważył Wasilewski. - Nad Polską i północno-wschodnią Europą znajduje się wyraźna strefa chłodu - dodał.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, najniższe wartości temperatury w nocy z piątku na sobotę odnotowano na Pomorzu - w Lęborku przy gruncie termometry pokazały -5 stopni Celsjusza. W Jeleniej Górze przy gruncie zarejestrowano -4 st. C, w Łebie -3 st. C, a w Resku -3 st. C.

Minimalna temperatura przy gruncie 2/3.06 IMGW

Chłodny początek czerwca

Dlaczego jest tak chłodno? Taka aura w północno-wschodniej Europie związana jest z wyżem Xamara, który ciągnie się od Atlantyku aż po Europę Środkową. Wyż ten przemieścił się znad Skandynawii.

- W tej strefie wpływu wyżu jest bardzo pogodnie, ale i chłodno - powiedział Wasilewski. Dodał, że powietrze w wyżu obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i to sprawia, że chłód znad Skandynawii jest ściągany w naszą część Europy. - To dlatego były przymrozki - powiedział prezenter tvnmeteo.pl.

W Finlandii temperatura spadła do -8 st. C. - Jest to absolutny rekord czerwcowego zimna w tym kraju. Nawet tam jest nietypowo zimno, w wielu miejscach spadł śnieg - dodał Wasilewski.

Sytuacja pogodowa w Europie tvnmeteo.pl

Jak zauważył Wasilewski, ciepłe powietrze znajduje się daleko od nas, na południu Europy. - W tej części kontynentu jest wilgotno, występują opady i burze - mówił prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że meteorolodzy twierdzą, że przez najbliższe miesiące będzie w tej części Europy nietypowo mokro. - U nas tymczasem będzie nietypowo sucho, bo ten wyż zamierza się utrzymać długi czas - zauważył Wasilewski.

Temperatura powietrza w sobotę 3.06 rano w Europie meteociel.fr

Tomasz Wasilewski o pogodzie w Polsce TVN24

Autor:anw

Źródło: TVN24