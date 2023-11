Afrykańskie powietrze nad Polską, rozszalały żywioł na zachodzie Europy

Chociaż najbardziej ekstremalne warunki związane z niżem nie dotrą do Polski, będzie wpływał on na pogodę również w naszej części kontynentu.

Podmuch afrykańskiego powietrza

Z niżem Emir związany jest skomplikowany system frontów atmosferycznych. Układ baryczny zaciąga chłodne powietrze do Europy Zachodniej, przez co w Hiszpanii, Portugalii i Francji czwartek zapowiada się chłodniej i bardziej deszczowo niż w Europie Środkowej.

- W związku z tym, że przemieszczają się nad nami kolejne ciepłe fronty atmosferyczne związane z tym niżem, płynie [do nas - przyp. red.] ciepłe powietrze - przekazał Wasilewski, wskazując na mapę. - Nietypowo jak na tę porę roku, bo do Europy Środkowej przedostaje się właściwie trochę afrykańskiego powietrza.

Prezenter dodał, że oczywiście nie czeka nas powrót letniej aury, ale za sprawą ciepłego powietrza termometry w południowej Polsce pokażą w czwartek 17-18 st. C. U naszych południowych sąsiadów temperatura może wzrosnąć do nawet 20 st. C - to wysoka wartość jak na tę porę roku. Pogoda pogorszy się jednak w piątek, wraz z nadciągającym od strony Niemiec deszczowym frontem.