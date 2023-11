Prognoza na zimę 2023/2024. Najnowsze wyliczenia IMGW

Pogoda na zimę 2023/2024. Zima będzie mroźna i śnieżna czy raczej łagodna i ciepła? Im robi się chłodniej, a na drzewach widać coraz mniej liści, tym wielu z nas częściej zadaje sobie to pytanie. Jak wynika z długoterminowej prognozy IMGW na zimę 2023/2024, najbliższe miesiące najprawdopodobniej będą mokre.

Prognoza IMGW na grudzień 2023

W grudniu na obszarze całej Polski średnia miesięczna temperatura powietrza ma znajdować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020 - podał IMGW . Inaczej wygląda prognoza dotycząca opadów atmosferycznych. Ich miesięczna suma we wszystkich regionach ma kształtować się w powyżej przeciętnej.

Prognoza IMGW na styczeń 2024

Jak zapowiadają meteorolodzy z IMGW, styczeń również może być mokry, miesięczna suma opadów znajdzie się prawdopodobnie powyżej normy na terenie całego kraju. Jeżeli chodzi o temperaturę, to tak jak w grudniu, w skali całego miesiąca nie powinna ona odbiegać od normy.

Prognoza IMGW na luty 2024

Prognoza IMGW na marzec 2024

Ciepło zapowiada się pierwszy wiosenny miesiąc. W marcu na obszarze całej Polski przewidywana jest miesięczna temperatura powietrza powyżej normy. Według IMGW będzie to kolejny mokry miesiąc, średnia suma opadów wszędzie ma być bowiem powyżej przeciętnej.

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" oraz "w normie"

Średnią miesięczną temperaturę powietrza i miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury i miesięcznej sumy opadów z tego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę bądź sumę opadów w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy" - tłumaczy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- powyżej normy - można zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;

- w normie - można przewidywać, że miesiąc będzie podobny do typowych 10 tych samych miesięcy obserwowanych w latach 1991-2020;

- poniżej normy - można uznać, że miesiąc będzie chłodniejszy lub bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).