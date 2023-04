Prognoza na pięć dni. Pogoda na ostatni tydzień kwietnia. Temperatura dotkliwie spadnie

Ostatni tydzień kwietnia będzie chłodny. Temperatura znacząco się obniży, w niektórych regionach kraju termometry w najcieplejszych chwilach dnia będą wskazywać jednocyfrowe wartości. W prognozie na najbliższe dni widać również opady deszczu, choć będzie i sporo chwil ze słońcem. Podobnie zapowiada się pogoda w weekend.

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wtorek we wschodniej części kraju zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, a na Podlasiu pojawią się również lokalne burze, podczas których spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę. Mieszkańcy zachodniej Polsce mogą spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia, w niektórych miejscach możliwe są tam także krótkotrwałe, słabe i przelotne opady deszczu.

W górach, powyżej 1200 metrów nad poziomem morza, spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni.

Ochłodzenie. W części Polski mniej niż 10 stopni

Środa przyniesie zmienne zachmurzenie. W północnych i wschodnich regionach przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 12 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Czwartek na północy zapowiada się pochmurno z opadami deszczu, a na pozostałym obszarze kraju wypogodzi się. Temperatura maksymalna osiągnie od 9 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Na piątek dla całej Polski prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku zachodniego.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Sobota, pierwszy dzień długiego weekendu, na Pomorzu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Poza tym zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, wystąpią też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, zmienny.

W niedzielę, ostatniego dnia kwietnia, zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, ale będzie się przejaśniać. Termometry wskażą maksymalnie od 9 st. C w rejonie Warmii i Mazur do 13 st. na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl