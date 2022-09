Pogoda na jutro - wtorek, 13.09. Nocą lokalnie pojawią się mgły, w dzień popada

Pogoda jutro, czyli we wtorek 13.09, przyniesie chwile pełne słabych opadów deszczu lub mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 do 23 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc 12/13.09

Przed nami pochmurna noc z rozpogodzeniami. Lokalnie możemy spodziewać się mgieł. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Kielecczyźnie i 6 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny.

Pogoda na jutro - wtorek, 13.09

Wtorek upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, na północy i w centrum kraju wzrastającego do dużego. Poza tym na północy i północnym zachodzie prognozuje się słabe opady deszczu lub mżawki do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny.