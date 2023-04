Pogoda na jutro - sobota 22.04. Ciepło w całym kraju. Do 20 stopni

Polska pozostanie pod wpływem układu wysokiego ciśnienia Petra, którego centrum przemieści się znad Szwecji w kierunku Ukrainy, kierując tym samym do Polski ciepłe powietrze z południa Europy. W całym kraju dominować będzie pogodna i słoneczna aura.

Pogoda na noc 21/22.04

W nocy spodziewane jest małe zachmurzenie lub całkowicie bezchmurne niebo. Nie powinno padać. Nad ranem spodziewane są zamglenia, na południu lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 600-900 metrów. Na termometrach zobaczymy minimum od 2/4 stopni Celsjusza w centrum do 5/6 st. C na wschodzie i zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, a powieje ze zmiennych kierunków.