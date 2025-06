Pogoda na jutro. Noc upłynie pod znakiem groźnych zjawisk burzowych. Poniedziałek 2.06 nie przyniesie wytchnienia od wyładowań atmosferycznych. Lokalnie będą one gwałtowne. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni Celsjusza.

Nocą zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, przejściowo na zachodzie i w centrum - całkowite. W całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalne burze , zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 17 st. C na Podkarpaciu i lokalnie w centrum kraju. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na zachodni, podczas burz bardzo silny i porywisty.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 2.06

Poniedziałek przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu na przeważającym obszarze kraju. Nad ranem pojawią się one głównie na południu i wschodzie, w ciągu dnia również na zachodzie i częściowo w centrum. W drugiej części dnia na południu Polski wystąpią umiarkowane i silne burze, którym towarzyszyć mogą ulewne opady powyżej 30 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70-90 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C w pasie północnym, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach silny i porywisty.