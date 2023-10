Pogoda na jutro - poniedziałek 16.10. Nocą w górach może śnieg, za dnia zimno i wietrznie

Pogoda na noc

Noc przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami do 2-5 litrów deszczu na metr kwadratowy w północnej i wschodniej Polsce oraz lokalnie do 2 l/mkw. w centrum kraju i na południu. W wyższych partiach gór może popadać śnieg. Termometry pokażą od 2/3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4/5 st. C na pozostałym obszarze kraju. Zachodni i północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, rozwijający prędkość do 30-40 kilometrów na godzinę.