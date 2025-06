Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 16.06. W nocy nad Polskę nasunie się strefa gęstszego zachmurzenia i opadów deszczu, miejscami zagrzmi. W ciągu dnia burze mają wędrować na wschód, do kolejnych regionów. Termometry pokażą od 20 do 29 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W centrum i na wschodzie kraju noc zapowiada się dość pogodnie. Od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać jednak do dużego, z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, aktywnymi szczególnie w pierwszej części nocy. Podczas burz punktowo wystąpią nawalne opady deszczu do 40 litrów na metr kwadratowy, grad oraz porywisty wiatr.

Termometry pokażą od 10 stopni Celsjusza na wschodzie do 17 st. C na zachodzie. Na wschodzie powieje słaby, zmienny lub południowo-wschodni wiatr. W regionach zachodnich będzie on skręcał na północno-zachodni, okaże się umiarkowany i okresowo dość silny, w porywach rozwijając prędkość do 30-40 kilometrów na godzinę, tylko w burzach do 80 km/h.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek 16.06

Początkowo w centrum i na wschodzie w poniedziałek będzie pogodnie. W zachodniej Polsce obserwowany będzie wzrost zachmurzenia do dużego, przejściowo całkowitego, wraz z przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia strefa opadów stopniowo odsuwać się będzie od granic zachodnich przemieszczając się w kierunku centrum.

Po południu zaznaczy się wyraźny wzrost aktywności tej strefy i ponownie możliwe będą burze, najbardziej prawdopodobne i niebezpieczne na południu i częściowo w centrum kraju. Tam lokalnie wystąpi ulewny deszcz do 20-40 l/mkw., w górach punktowo powyżej 60 l/mkw., miejscami spadnie grad. Do końca dnia nie popada tylko na wschodnich krańcach.

Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na północy do 29 st. C lokalnie na południu. We wschodniej Polsce wiatr będzie słaby, zmienny lub południowo-zachodni. Na zachodzie powieje wiatr skręcający na północno-zachodni, umiarkowany, okresowo silny i z porywami do 30-50 km/h. Podczas burz wiatr ma być silny, w porywach sięgając 70-80 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 60 procent na krańcach wschodnich do ponad 90 procent w południowej Polsce. W regionach zachodnich odczujemy komfort termiczny, na wschodzie będzie nam ciepło. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie niekorzystne, korzystne jedynie na wschodnich krańcach Polski.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc upłynie pod znakiem małego zachmurzenia, okresowo bezchmurnego nieba. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny do południowego. O północy barometry pokażą 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Początkowo poniedziałek przyniesie pogodne niebo, ale będzie ono wzrastać do umiarkowanego i dużego. Po południu może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy do 28 st. C. Rano powieje słaby wiatr z południa, później zachodni, umiarkowany do dość silnego, z porywami do 30-50 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w nocy spodziewany jest wzrost zachmurzenia od małego do umiarkowanego. Termometry wskażą minimalnie 15 st. C. Z południa powieje słaby wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurno. Przelotnie może popadać deszcz. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Południowy wiatr, skręcający na północno-zachodni, okaże się słaby do umiarkowanego i okresami dość silnego, w porywach rozwijającego 40-45 km/h. Barometry wskażą w południe 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Początkowo noc w Poznaniu będzie raczej pogodna, ale zachmurzenie będzie wzrastać. Popada przelotny deszcz, niewykluczone są pojedyncze wyładowania. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Południowy, skręcający na zachodni wiatr będzie najpierw słaby, później umiarkowany. O północy ciśnienie wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania w poniedziałek czeka duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu w pierwszej części dnia. Termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany, okresowo dość silny z porywami do 30-50 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na początku nocy niebo nad Wrocławiem będzie prawie bezchmurne. W ciągu nocy prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego, okresowo całkowitego z przelotnym opadem deszczu i ryzykiem burzy. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Powieje początkowo słaby wiatr z południa, w ciągu nocy umiarkowany, skręcający na zachodni. Barometry o północy pokażą 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu zapanuje duże zachmurzenie, a przed południem także przelotne opady. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany do okresowo dość silnego, w porywach sięgając 30-40 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc zapowiada się przeważnie pogodnie. Termometry wskażą 12 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. O północy na barometrach zobaczymy 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Początkowo poniedziałek w Krakowie przyniesie małe zachmurzenie, wzrastające w ciągu dnia do umiarkowanego i dużego. Po południu może przelotnie padać i zagrzmieć. Temperatura wzrośnie do 29 st. C. Powieje początkowo zmienny, słaby wiatr skręcający na zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, w burzy silny i porywisty. W południe barometry pokażą 989 hPa.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl