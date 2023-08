Pogoda na dziś - wtorek, 22.08. Spora dawka słońca, na termometrach do 32 stopni

Pogoda na dziś. Wtorek 22.08 w wielu regionach kraju upłynie pod znakiem słonecznej aury. Miejscami będzie się chmurzyć i tam też przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 23 do 32 stopni Celsjusza.

Wtorek przyniesie na wschodzie kraju słoneczną aurę. W zachodniej części Polski wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, po południu - na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Łódzkiej - wzrastające okresami do dużego z przelotnymi opadam deszczu rzędu pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.