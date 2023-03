Pogoda na dziś - środa 15.03. Ochłodzenie, powrót zimowych opadów

Środa 15.03 przyniesie pochmurną pogodę z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i południowym wschodzie Polski spodziewane są opady śniegu z deszczem do 5 litrów wody na metr kwadratowy, a na zachodzie i Pomorzu słabe, przelotne opady śniegu z deszczem i mokrego śniegu do 1-2 centymetrów. Termometry pokażą od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny. Jego porywy we wschodnich regionach mogą osiągnąć do 50 kilometrów.