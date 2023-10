Pogoda na dziś - środa 11.10. Aż 23 stopnie w cieniu. Mocniej powieje

W środę możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. W pierwszej części dnia miejscami na wschodzie i północnym wschodzie mogą pojawić się opady deszczu rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 16 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 20 st. C w Łodzi i Warszawie, do 23 st. C we Wrocławiu. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr. Na wybrzeżu i w górach porywy mogą rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.