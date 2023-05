Pogoda na dziś - piątek, 19.05. Przydadzą się parasole

Pogoda na dziś. Piątek 19.05 w wielu regionach kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu. Temperatura wyniesie od 14 do 20 stopni Celsjusza. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

W piątek na wschodzie, południu i w centrum kraju wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni.