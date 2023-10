Pogoda na dziś - niedziela 8.10. Może przelotnie popadać i silniej powiać. Od 10 do 15 stopni

Niedziela przyniesie nam zmienne zachmurzenia. Na południu pojawią się szybko zanikające, przelotne opady deszczu rzędu 5 litrów wody na metr kwadratowy. Przelotne opady niewykluczone są spodziewane także na Podlasiu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a powieje z północnego zachodu. Chwilami jego porywy mogą dochodzić do 40-70 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy mogą być jeszcze silniejsze - do 60-80 km/h.