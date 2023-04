Pogoda na dziś - niedziela, 23.04. Temperatura przekroczy 20 stopni, lokalnie pojawią się burze

Niedziela zapowiada się pogodna i słoneczna. Tylko w zachodniej części kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawią się tam przelotne opady deszczu o sumie 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Strefa opadów będzie przesuwać się w głąb kraju, miejscami możliwe są burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16-18 stopni Celsjusza na zachodzie do 20-22 st. C na wschodzie i w centrum kraju. Powieje umiarkowany, południowy wiatr, od zachodu skręcający na południowo-zachodni.