Pogoda na dziś - czwartek 29.12. Dzień pod znakiem silnego wiatru. Do 12 stopni Celsjusza

Pogoda na dziś. Czwartek zapowiada się pochmurno, ale niewykluczone są przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od 4 do 12 stopni Celsjusza. W całym kraju pojawi się silny wiatr - jego porywy mogą rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Czwartek przyniesie nam pochmurne niebo z przejaśnieniami oraz opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami jego porywy mogą osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej może wiać jeszcze silniej - do ponad 75 km/h.