Pogoda na 5 dni. Czeka nas "zmienna, dynamiczna aura"

Pogoda w pierwszych dniach listopada ma być zmienna i dynamiczna. Czekają nas chwile z dużym zachmurzeniem, ale miejscami wystąpią rozpogodzenia. Pojawią się także opady deszczu i porywisty wiatr.

W najbliższych dniach pogodę w naszym kraju kształtował będzie obszar obniżonego ciśnienia, a z zachodu napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze pochodzenia polarnego - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Początkowo, zwłaszcza w pierwszej części dnia, przeważać będzie duże zachmurzenie, jednak potem rozpogodzeń nie zabraknie, a na termometrach na południu kraju zobaczymy nawet 15 stopni Celsjusza. Miejscami mogą pojawić się słabe, symboliczne opady deszczu, jednak nie powinny one utrudniać warunków drogowych.

- Jeśli chodzi o sytuację w Europie, to zdecydowana część kontynentu zdominowana jest przez układy niżowe z licznymi strefami frontów atmosferycznych, które przy przewadze cyrkulacji zachodniej raz za razem docierają do naszego kraju, przynosząc większe zachmurzenie i opady deszczu. Przy takiej konfiguracji pola barycznego możemy być pewni, że pierwszy tydzień listopada, a być może nawet pierwszą połowę miesiąca, cechować będzie zmienna, dynamiczna aura - ze zmiennym zachmurzeniem, rozpogodzeniami, przelotnymi opadami deszczu oraz umiarkowaną temperaturą i silniejszym wiatrem - dodał.

Prognozowana temperatura w dniach 1-4.11 ventusky.com

Pogoda na środę, czwartek i piątek

W środę możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Największa szansa na chwile z błękitnym niebem wystąpi w drugiej części dnia na południu kraju. Lokalnie nad ranem na północnym wschodzie kraju i Dolnym Śląsku może słabo i przelotnie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Tylko na wschodzie w porywach będzie dość silny.

Czwartek upływać będzie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z licznymi rozpogodzeniami. Opady nie są prognozowane. W drugiej części dnia nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego w pasie Polski zachodniej. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14/15 st. C w centrum kraju, do 16/17 st. C na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, a powieje z południowego wschodu. W górach może wiać silnie.

Piątek przyniesie nam duże zachmurzenie, które od zachodu będzie wzrastać do całkowitego. Prognozuje się również opady deszczu, których strefa przemieszczać się będzie w głąb kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na północy, do 17/18 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni, od zachodu skręcający na zachodni wiatr. W górach jego porywy będą silne.

Prognozowane opady w dniach 1-4.11 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pogodnie w całym kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13/14 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela będzie natomiast pochmurna i deszczowa. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11/12 st. C w centrum kraju, do 12/13 st. C na południu. Wiatr z południowego wschodu powieje umiarkowanie i porywiście.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 1-4.11 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl