Pogoda na 16 dni: do końca maja będzie kilka gorących chwil

Granica między gorącą a chłodną masą powietrza w najbliższych dniach będzie przebiegać nad naszą częścią Europy, a to znaczy, że nawet niewielka zmiana położenia tej strefy granicznej będzie miała wpływ na temperaturę u nas - gdy wspomniana granica będzie na południe od naszego kraju, możemy spodziewać się chłodniejszych dni, a gdy na północ od Polski, odczujemy ocieplenie.

Ten pogodowy "spór" wynika z tego, że nad Skandynawią znajduje się wyż pchający do centrum kontynentu chłodne, północne powietrze, a jednocześnie nad Atlantykiem jest niż, który również przesuwa ciepłe masy powietrza w głąb Europy (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Prognoza długoterminowa

Po bardzo ciepłym poniedziałku, z temperaturą do 24 stopni, od wtorku na dwa dni zrobi się chłodniej, a nocami na wschodzie może być około zera stopni. Później ponownie zrobi się ciepło i pod koniec tygodnia będzie wręcz gorąco, bo nawet do 26 stopni.

Kolejny tydzień maja zapowiada się z umiarkowaną temperaturą, bez nagłych ochłodzeń i ociepleń, a na termometrach przeważnie zobaczymy od 16-17 st. C na północy do 22-23 st. C na południu, a pod koniec miesiąca znów może być aż 26 stopni.