Pogoda długoterminowa, pogoda na 5 dni. Przed nami deszczowe chwile i ochłodzenie

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie nam nieco więcej chmur, a także opady deszczu. W niektórych miejscach w Zaduszki przez 12 godzin może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 do 16 stopni Celsjusza.

Aura w Dzień Zaduszny, czyli we wtorek na Podlasiu, Mazowszu, Mazurach Warmii, Lubelszczyźnie zapowiada się pogodnie i na ogół bez opadów. W pozostałej części Polski zrobi się pochmurno. W ciągu 12 godzin może też spaść deszcz o sumie do 20 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu, Śląsku i Podkarpaciu do 13 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu i będzie skręcać na północny zachód.

Pogoda w środę i w czwartek - deszcz, ale nie wszędzie

W środę na Podlasiu, Mazowszu, Mazurach Warmii spadnie deszcz deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C w Małopolsce. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda w czwartek będzie pochmurna. Pojawią się także opady deszczu - w ciągu 12 godzin suma opadów może wynieść do 10-20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Pomorzu do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich.

Prognozowane opady w dniach 2-6.11 Ventusky.com

Pogoda w piątek - chłodniej

W piątek od Podlasia przez centrum po Dolny Śląsk należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 13 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda w sobotę - pogodnie

Sobota zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z zachodu.

Prognozowana temperatura w dniach 2-6.11 Ventusky.com

Prognozowane porywy wiatru w dniach 2-6.11 Ventusky.com

