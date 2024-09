O poranku pojawiły się gęste mgły. Gdzie widzialność jest najgorsza

W środę w części Polski od rana występują liczne mgły, ograniczające widzialność nawet do 100 metrów. Takie warunki pogodowe mogą być groźne, szczególnie dla kierowców. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Jak przekazał rano synoptyk tvnmeteo.pl, Tomasz Wakszyński, po przejściu we wtorek i minionej nocy strefy frontu chłodnego, który aktualnie jest poza granicami Polski, w pasie wschodnim i lokalnie w centrum (Ziemia Łódzka i Świętokrzyska), rano występują liczne mgły ograniczające widzialność do 100 do 600 metrów.