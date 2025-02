Mróz tak szybko nie odpuści. IMGW przedłuża ważność ostrzeżeń

IMGW przedłuża okres obowiązywania ostrzeżeń przed silnym mrozem na południu Polski. Z komunikatu synoptyków wynika, że żółte alarmy części regionów będą ważne nawet do piątku. Lokalnie temperatura może spaść do -20 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

Prognozuje się tam temperaturę minimalną w nocy od -18 st. C do -14 st. C, w regionach podgórskich lokalnie około -20 st. C.