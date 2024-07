Gdzie jest burza? Grzmi, pada, mocno wieje

Gdzie jest burza

Grzmi w województwie zachodniopomorskim , w rejonie miast: Dobrzany, Recz, Choszczno, Stargard. Burze zmierzają na wschód, są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr w porywach rozpędzający się do 70-80 kilometrów na godzinę.

Synoptyk przekazała, że dodatkowo w chłodnej masie powietrza polarnego wieje umiarkowany i silny wiatr, w porywach osiągający od 50 do 90 km/h. Na Warmii i Mazurach, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz Ziemi Łódzkiej osiąga prędkość od 50 do 70 km/h. Na Śnieżce wiało do południa z prędkością do 112 km/h.